Kartal'da halatı kopması sonucu başka bir gemiye çarpan gemi, drone ile havadan görüntülendi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da halatı kopması sonucu başka bir gemiye çarpan gemi, drone ile havadan görüntülendi.

Kartal'da halatı kopması sonucu başka bir gemiye çarpan gemi, drone ile havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Kartal Sahil'de demirli bulunan gemi lodosun etkisiyle halatının kopması sonucu, başka bir gemiye çarptı.

İstanbul Kartal Sahil'de demirli bulunan gemi lodosun etkisiyle halatının kopması sonucu, başka bir gemiye çarptı. Çarpan gemi drone ile havadan görüntülendi.

Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi, kıyıdaki bir gemiye yaslandı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Olay drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 gün önce kaybolan şahsın cansız bedeni üzeri betonla kaplı bir kuyunun içinde bulundu
20 gün önce kaybolan şahsın cansız bedeni üzeri betonla kaplı bir kuyunun içinde bulundu
Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası
Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartal'da halatı kopması sonucu başka bir gemiye çarpan gemi, drone ile havadan görüntülendi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:28:41. #1.16#

title