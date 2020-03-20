KARTAL'DA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA (1) Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHAKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,DHA

Kartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı. Sağ iki lastiği havada kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, kamyoneti kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-------------Kamyonetin görüntüsü-Vatandaşların kamyonete bakması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA