Kartal'da Filika Battı: 4 Kişi Boğulma Tehlikesi Atlattı

Kartal'da Filika Battı: 4 Kişi Boğulma Tehlikesi Atlattı

KARTAL'da bir geminin filikasıyla denize açılan geminin personeli 4 kişi boğulma tehlikesi atlattı.

Kartal'da Filika Battı: 4 Kişi Boğulma Tehlikesi Atlattı

KARTAL'da bir geminin filikasıyla denize açılan geminin personeli 4 kişi boğulma tehlikesi atlattı.3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Adalar İskelesi açıklarında  isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin  filikasına binerek denize açılan 4 kişi filikanın su aldığını fark edince yardım ihbarda bulundular. Büyükada'dan Kartal'a yolcu taşıyan bir motor ihbarı duyarak  yardıma gitti. İsimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiyi kurtardı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 3 kişiyi ayrıldıkları gemiye bırakıp birini sahil polis ekiplerine teslim etti. Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine  polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Bir yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Filikanın  çağrısına koşan gemi adamı Selim Turna ise, olayı şöyle anlattı: "Biz Büyükada'dan yolcu getirmiştik, filikada  4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı yapıldı, onları aldık. Üç tanesini gemiye bıraktık, bir tanesini ambulansa deniz polisine teslim ettik. Sağlık durumlarını iyi diyebiliriz" dedi. 

- İstanbul

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