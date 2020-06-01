Kısıtlamaya uymayarak fazla yolcu alan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor
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Kısıtlamaya uymayarak fazla yolcu alan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde minibüslerde sosyal mesafeye uyulmadığı ve kısıtlamaya uymayarak fazla yolcu alındığı görüldü. Fazla yolcu alan bir minibüs sürücüsü ise yolcuların zorla araca bindiğini söyledi.

01.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:29

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinde İstanbul Kartal'da denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde minibüslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve belirtilen kapasitenin üstünde yolcu alındığı görüldü. İki minibüse para cezası uygulanırken, bir minibüs şoförü ise "Millet zorla biniyor" dedi.

EŞ ZAMANLI DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren yasakların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk günde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Kartal'ın belirli noktalarında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde kontrol noktalarından geçen minibüsler, sivil trafik ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken, kimi minibüslerin ise fazla yolcu aldığı görüldü.

Kısıtlamaya uymayarak fazla yolcu alan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor

"10 KİŞİ BİRDEN ZORLA BİNDİ"

Denetimlerde ekipler bir Yakacık-Kartal minibüsünü durdurdu ve 8 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 16 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 8 fazla yolcusu, polis tarafından aşağı indirildi. Minibüs şoförü Öztürk Toğluk, "Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Şu an yapacak bir şey yok. 6 tane yolcum vardı. Yolcu indirirken 10 kişi birden zorla bindi. Uyardım, inmiyorum dediler" diye konuştu.

Kısıtlamaya uymayarak fazla yolcu alan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor

"İŞE GİTMEK ZORUNDAYIM MECBUR BİNDİM"

Minibüsteki bir yolcu ise, "1 saattir bekliyorum, işe gitmek zorundayım. Gelen almadı, mecbur binmek zorunda kaldım. Seferlerin arttırılması gerekiyor" dedi.Başka bir denetleme noktasında ekipler tarafından durdurulan bir minibüsten ise 6 fazla yolcu çıktı. Aracın şoförü Kamuran Kars, "Fazla yolcudan dolayı ceza işlem uygulanıyor. Yapacak bir şey yok, yolcular 'alacaksın' diyorlar. Biz de alıyoruz. Almayınca da şikayet ediyor yolcular. 'İşe gidiyoruz niye almıyorsun' diye tepki gösteriyorlar" diye konuştu. Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından 3 bin 180 TL para cezası uygulandı.

Kısıtlamaya uymayarak fazla yolcu alan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor
Kısıtlamaya uymayarak fazla yolcu alan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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