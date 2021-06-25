Kartal'da, evde ücretsiz sağlık hizmeti
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Kartal'da, evde ücretsiz sağlık hizmeti

Kartal'da, evde ücretsiz sağlık hizmeti
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren "Evde Sağlık Hizmetleri" ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların sağlık ve bakım ihtiyaçlarını evde karşılıyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren "Evde Sağlık Hizmetleri" ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların sağlık ve bakım ihtiyaçlarını evde karşılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti kapsamında ilçede ikamet eden yatalak veya 65 yaş üstü hastalar ile kanser hastalarına mesai saatleri dahilinde evde serum, enjeksiyon, pansuman, yara bakımı gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor.

Bugüne kadar Kartal'da binlerce hastanın yararlandığı hizmet kapsamında, 2019'da 5 bin 35, 2020'de ise 6 bin 162 işlem gerçekleştirildi.

Pandemi şartlarına uyarak çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu yılın ilk 6 ayı içinde gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti işlem sayısı ise 2 bin 850 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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