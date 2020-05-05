Kartal'da eşini öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal'da eşini öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti

Kartal'da eşini öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti
05.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:07

KARTAL'da 4'ncü kattaki evinin penceresinden atlayan 75 yaşındaki Lokman Of hayatını kaybetti.

KARTAL'da 4'ncü kattaki evinin penceresinden atlayan 75 yaşındaki Lokman Of hayatını kaybetti. Olay yerine gelen oğlunun, annesinin de evde olduğunu söylemesi üzerine çilingirle kapıyı açtırıp eve giren polis, intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'u da, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartal, Esentepe Mahallesi, Leman Sokak'ta meydana geldi. Oturduğu 12 numaralı binanın önünde sokakta hareketsiz bir şekilde yatan Lokman Of'u (75) gören komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki Lokman Of'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen çocukları Halit Of'un, annesinin de evde olduğunu söylemesinin ardından polis ekipleri, çilingir yardımıyla evin kapısını açınca, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. 70 yaşındaki Zekiye Of'un, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. 

EŞİ EVE DÜN GELMİŞSabah işe giden ve komşularının haber vermesi üzerine eve gelen çocukları Halit Of, anne ve babasının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, Zekiye Of'un, bir süredir torunlarına bakmak için Tuzla'da yaşayan kızının yanında kaldığı ve geçtiğimiz akşam evine geldiği öğrenildi. Polis ekipleri, Lokman Of'un, tartıştığı eşini başına sert bir cisimle vurup öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

OĞLU GÖZYAŞI DÖKTÜBir komşusu "Çilingirin söylemesine göre eşi de evdeymiş. Her taraf kan olmuş. Bunalıma girmiş herhalde eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu. Haberi alan yakınları ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Halit Of uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler adli tıp kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Nur Yerlitaş Türkan Şoray
Spor Arda Turan Nenad Bjelica Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Kartal'da eşini öldürdüğü öne sürülen kişi intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:36:52. #1.15#
title