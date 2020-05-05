KARTAL'DA EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ İNTİHAR ETTİ
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KARTAL'DA EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ İNTİHAR ETTİ

KARTAL'DA EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ İNTİHAR ETTİ
05.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:06

KARTAL'da 4'ncü kattaki evinin penceresinden atlayan 75 yaşındaki Lokman Of hayatını kaybetti.

KARTAL'da 4'ncü kattaki evinin penceresinden atlayan 75 yaşındaki Lokman Of hayatını kaybetti. Olay yerine gelen oğlunun, annesinin de evde olduğunu söylemesi üzerine çilingirle kapıyı açtırıp eve giren polis, intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'u da, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartal, Esentepe Mahallesi, Leman Sokak'ta meydana geldi. Oturduğu 12 numaralı binanın önünde sokakta hareketsiz bir şekilde yatan Lokman Of'u (75) gören komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki Lokman Of'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen çocukları Halit Of'un, annesinin de evde olduğunu söylemesinin ardından polis ekipleri, çilingir yardımıyla evin kapısını açınca, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. 70 yaşındaki Zekiye Of'un, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. 

EŞİ EVE DÜN GELMİŞSabah işe giden ve komşularının haber vermesi üzerine eve gelen çocukları Halit Of, anne ve babasının cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, Zekiye Of'un, bir süredir torunlarına bakmak için Tuzla'da yaşayan kızının yanında kaldığı ve geçtiğimiz akşam evine geldiği öğrenildi. Polis ekipleri, Lokman Of'un, tartıştığı eşini başına sert bir cisimle vurup öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

OĞLU GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bir komşusu "Çilingirin söylemesine göre eşi de evdeymiş. Her taraf kan olmuş. Bunalıma girmiş herhalde eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu. Haberi alan yakınları ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Halit Of uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler adli tıp kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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