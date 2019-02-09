Kartal'da Enkaz Kaldırma ve Arama Çalışmaları İkinci Gününü Geride Bıraktı
Haber-Kamera Gülseli KENARLI İstanbul DHAKartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı.
Haber-Kamera Gülseli KENARLI İstanbul DHA
Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaştı. Çalışmalarda zaman zaman iş makineleri durdurularak enkazdaki kurtarma çalışmaları için dinleme yapılıyor.
Kaynak: DHA