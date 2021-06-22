Kartal'da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı

Kartal'da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal Sahil'de Martı isimli elektrikli scooter süren bir kadın, karşısına bir yayanın çıkmasıyla panikledi.

Kartal Sahil'de Martı isimli elektrikli scooter süren bir kadın, karşısına bir yayanın çıkmasıyla panikledi. Panikleyerek ani manevra yapan kadın elektrikli scooterdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde, öğlen saatlerinde Kartal Sahili'nde yaşandı. Sahil şeridinde Martı isimli elektrikli scooter süren bir kadın vatandaş, karşısına aniden bir yayanın çıkmasıyla panikleyerek ani manevra yaptı. Manevranın etkisiyle sürüş hakimiyetini kaybeden kadın, elektrikli scooterdan düşerek yaralandı. Ayağı elektrikli scooterın altında kalan kadın acı içinde bağırırken olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazayı gören bir görgü tanığı, "Kadın Martı'yla geliyordu, bir tane hanımefendi de yürüyüş yolunda yürüyordu. Onu görünce herhalde panik yaptı. Panik yapınca da düştü, ayağı Martı'nın altında kaldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı
Kartal'da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı
Kartal'da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mert Müldür Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartal'da elektrikli scooter kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 09:46:59. #1.16#

title