Kartal'da elektrik yangını

Kartal Karlıktepe Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın -1 katında bulunan elektrik saatlerinde yangın meydana geldi.

Kartal Karlıktepe Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın -1 katında bulunan elektrik saatlerinde yangın meydana geldi. Saat 12: 49 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Kartal İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekibimiz yangını söndürdü.

Olayda bina içerisinde bulunan biri bebek olmak üzere toplam 7 kişi ekiplerimizce tahliye edilirken, binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Habermetre