Kartal'da eğitime başlanan okullar, "nano gümüş iyon" teknolojisiyle temizleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da eğitime başlanan okullar, "nano gümüş iyon" teknolojisiyle temizleniyor

Kartal'da eğitime başlanan okullar, 'nano gümüş iyon' teknolojisiyle temizleniyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, kademeli normalleşme süreciyle yüz yüze eğitime başlanan okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor.

Kartal Belediyesi, kademeli normalleşme süreciyle yüz yüze eğitime başlanan okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme kararı kapsamında ilkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı.

İlkokul öğrencileri için 1 Haziran, ortaokul ve liselerde ise 7 Haziran için alınan karar sonrası, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

İlçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve kreşlerin tamamı "nano gümüş iyon" teknolojisiyle dezenfekte edildi. Okullardaki koridor ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra derslikler ve temasın olabileceği tüm yüzeylerde dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.

Alanında uzman ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, salgın sürecinde 17 milyon metrekare kapalı alan dezenfekte edildi. Hastane, cami, okul, eczane, kamu kuruluşları, metro istasyonları ve ilçede bulunan birçok alanın dezenfekte işleminde bu teknoloji kullanıldı.

Kartal'da eğitime başlanan okullar, 'nano gümüş iyon' teknolojisiyle temizleniyor
Kartal'da eğitime başlanan okullar, 'nano gümüş iyon' teknolojisiyle temizleniyor
Kartal'da eğitime başlanan okullar, 'nano gümüş iyon' teknolojisiyle temizleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Hadise Müge Anlı Hülya Avşar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartal'da eğitime başlanan okullar, "nano gümüş iyon" teknolojisiyle temizleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:30:36. #1.14#

title