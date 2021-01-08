Kartal'da durdurulan aracın stop lambasına gizlenmiş kuru sıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi
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Kartal'da durdurulan aracın stop lambasına gizlenmiş kuru sıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi

08.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:55

Kartal'da şüphe üzerine durdurulan bir aracın stop lambasına zulalanmış kurusıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Kartal'da şüphe üzerine durdurulan bir aracın stop lambasına zulalanmış kurusıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde şüpheli bir araç, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan aramada, aracın sağ stop lambasının içine gizlenmiş bir kurusıkı tabanca, bir şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan Şemsettin V'nin (47) "tehdit" suçlamasıyla hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartal'da durdurulan aracın stop lambasına gizlenmiş kuru sıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi
Kartal'da durdurulan aracın stop lambasına gizlenmiş kuru sıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi
Kartal'da durdurulan aracın stop lambasına gizlenmiş kuru sıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi
Kartal'da durdurulan aracın stop lambasına gizlenmiş kuru sıkı tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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