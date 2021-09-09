Kartal'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı
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Kartal'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Kartal'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kartal'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 10 kilo 525 gram bonzai, 66,18 gram metamfetamin, 1 paketleme makinesi, 28 adet şeffaf poşet ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Kartal'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 10 kilo 525 gram bonzai, 66,18 gram metamfetamin, 1 paketleme makinesi, 28 adet şeffaf poşet ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis, şüpheli görülen bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki şüpheli, kovalamacanın ardından Tuzla Marmara Caddesi'nde durduruldu.

Araçtaki R.D. ve Ş.Ö'yü yakalayan ekip yaptıkları aramada 10 kilo 525 gram bonzai, 66,18 gram metamfetamin, 1 paketleme makinesi, 28 adet şeffaf poşet ve 13 cep telefonu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheliden R.D tutuklanırken, Ş.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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Kartal'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı - Haberler
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