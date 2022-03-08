Kartal'da Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi

Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında atölyeler, resim sergisi ve söyleşi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamındaki ilk etkinlik, Kartal Kadın Emeği Pazarlarında gerçekleşti.

Etkinlikler öncesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediyenin kadın çalışanlarına karanfil dağıtıldı.

Hamam Sokak, Mehmet Ali Büklü Meydanı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin bahçesinde kurulan pazarlarda çocuklarla ailelerinin katıldığı ve keyifli anların yaşandığı oyun atölyeleri yapıldı.

Kadın hakları temasının işlendiği, "Bir Kadın Meselesi" isimli karma resim sergisinin açılışı, vatandaşların yoğun katılımı ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sergide, fotoğraf, yağlı boya ve heykel tekniği ile oluşturulmuş, 19 sanatçının 19 eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikler kapsamında gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın katıldığı "Kadın Olmak" adlı söyleşi yapıldı.