Kartal'da Dragon Bot Yarışları nefes kesecek

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, 'Dragon Bot Yarışları' organizasyonuyla sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, 'Dragon Bot Yarışları' organizasyonuyla sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından 16-22 Eylül tarihlerinde ilan edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kartal Dragos Su Sporları İskelesi'nde 18-19 Eylül'de düzenlenecek, 'Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları' etkinliğinde, sporseverler doyasıya yarışacak. Her mahallenin ayrı bir takım kuracağı organizasyonda, başvurular 15 Eylül'e kadar mahalle muhtarlıkları üzerinden yapılacak.

Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı sporseverlere çağrı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm sporseverlere etkinliğe katılma çağrısı yaparak, "Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Organizasyonlar kapsamında Kartal Dragos Su Sporları İskelemizde, 'Dragon Bot Yarışları' düzenlenecek. Tüm Kartallı sporseverleri bu heyecanlı etkinliğe katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı