Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Spor

- Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet Bot yarışları havadan görüntülendi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kartal'da gerçekleştirilen etkinlikte buluşan vatandaşlar 'Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya yarışarak ter döktü.

- Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Bot yarışları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kartal'da gerçekleştirilen etkinlikte buluşan vatandaşlar 'Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya yarışarak ter döktü. Yoğun ilgi gören etkinlik renkli anlara sahne oldu. Heyecanlı dakikalar yaşatan bot yarışı havadan görüntülendi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kartal Belediyesi tarafından organize edilen 'Dragon Bot Yarışları' başladı. Dragos Su Sporları İskelesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılım sağlayarak ilgi gösterdi. Kürekleri, can yelekleri ile yarışa katılan yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Renkli anlara sahne olan etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'de katılım sağladı. Kartal Belediyesi hafta boyunca su sporlarından bisiklet turlarına, Ayak Tenisi Futbol Turnuvası'ndan zumbaya, sporun farklı branşlarından birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edecek.

"Su sporlarında öncü olmak istiyoruz"

Kartal'a spora yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Kartal'da su sporları iskelemizdeyiz. Şu anda kürek yarışlarımız devam ediyor. 16 mahallemiz etkinliklere katılım sağladı. Kıyasıya rekabet ve tatlı bir heyecan var. Su sporlarıyla vatandaşlarımızı tanıştırarak bu konuda fayda sağlamak istiyoruz. Bu alanda birçok eğitimi de zaten ücretsiz olarak sunuyoruz. Kano, kürek, yüzme gibi su sporları alanında öncü olmak istiyoruz. Vatandaşların birçoğu ailesiyle birlikte buraya geldi. Herkes heyecanlı. Halkımız beraber bu tür etkinliklerde buluşmak bizim içinde çok kıymetli" diye konuştu.

"Gökhan ağabeye teşekkür ederiz"

Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen çocuklardan İsmail Arda Gümüş, "Su sporlarını yapmanın zor olduğunu söyleyebilirim. Bu etkinliğe katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Suya zaten hep ilgim olmuştu. Kürek çekmek zevkliydi. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gökhan ağabeye teşekkür ederiz" dedi.

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet

Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Vladimir Putin
Magazin Cansu Dere Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Kaan Urgancıoğlu
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz Aykut Kocaman Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kartal'da Dragon Bot Yarışları'nda kıyasıya rekabet - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:51:32. #1.17#