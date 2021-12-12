Kartal'da DİSK'ten asgari ücret mitingi

DİSK, Kartal'da asgari ücret mitingi düzenledi. Asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle düzenlenen mitinge, işçiler ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle saat 14.00'da Kartal'da miting düzenledi. Mitinge emeklilikte yaşa takılanlar, öğrenciler, emekliler, sağlık çalışanları ve çok sayıda siyasi parti destek verdi. Katılımcılar miting alanına girmeden önce yürüyüş yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mitingde asgari ücret talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRETTE KIRMIZIÇİZGİ 5 BİN 200 LİRA"