Kartal'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
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Kartal'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

Kartal'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Samandıra bağlantı yolu Kartal istikametinde seyreden 34 VGF 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen otomobilde yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda her iki yönde de oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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