KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
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KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da hastanedeki eşini otomobilin içerisinde beklerken abdest almak için çıkan bir kişi, otomobilden çıktıktan sonra devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kartal'da hastanedeki eşini otomobilin içerisinde beklerken abdest almak için çıkan bir kişi, otomobilden çıktıktan sonra devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağaç nedeniyle şehir hastanesi ve adliyeye giden yolun trafiği uzun süre aksadı.

Olay Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde otomobilinin içerisinde Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki eşini bekleyen Mehmet Zeybek, abdest almak için otomobilinden çıktı. Mehmet Zeybek otomobilden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise dev söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde hasar meydana gelirken, koşarak olay yerine gelen Mehmet Zeybek büyük bir şok yaşadı. Devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ve vincin çalışması ile kaldırılırken, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Kartal Anadolu Adliyesi'ne giden yolun trafiği uzun bir süre aksadı.

Mehmet Zeybek, "Eşim hastanedeydi, onu bekliyordum. Yaklaşık bir saattir arabada bekliyordum. Camiye abdest almak için gittim, döndüğümde arabanın üzerine ağaç devrilmişti. Allah'tan içinde değildim" dedi.

Olayı gören çevre sakini Eyüp Korkmaz ise, "Herhangi bir can kaybı yok fakat içerde biri de olabilirdi. Ortalama 40 dakikadır bu yol kullanılmıyor" şeklinde konuştu.

KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
KARTAL'DA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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