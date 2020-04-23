Kartal'da depoya maske operasyonu KARTAL'da bir depoda yasadışı yollarla medikal maske depolandığı bilgisine ulaşan emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 685 bin maske ele geçirilirken, depo zabıta ekiplerince mühürlendi.

KARTAL'da bir depoda yasadışı yollarla medikal maske depolandığı bilgisine ulaşan emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 685 bin maske ele geçirilirken, depo zabıta ekiplerince mühürlendi.

Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesindeki bir adreste maske depolandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Emniyet ekipleri dün akşam 21.00 sıralarında maskelerin depolandığı adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 46 koli içerisinde 685 bin maske ele geçirildi. Maskeleri depolayan kişilerin Sağlık Bakanlığı ile herhangi bir sözleşmelerinin olmadığı belirlenirken, depo zabıta ekiplerince mühürlendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA