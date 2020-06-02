Kartal'da denetimler Kartal Belediyesi, 11 Mayıs itibari ile kademeli olarak yeniden faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezleri salonlarını denetledi.

Kartal Belediyesi, 11 Mayıs itibari ile kademeli olarak yeniden faaliyetlerine başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezleri salonlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme süreciyle ilçedeki işletmelere denetimler artırıldı.

Çalışmalar kapsamında son olarak 11 Mayıs 2020 tarihi itibari ile faaliyetlerine yeniden başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları kontrol edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu işletmelerde öncelikle koronavirüsünden korunma tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenerek; işletmenin hijyen kurallarına uyup uymadığı, çalışanların ve müşterilerin maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe kuralı, müşteriler için kullanılan malzemelerin hijyen durumu, tek kullanımlık malzemelerde kurallara uyulup uyulmadığı gibi bir çok konu mercek altına alındı.

Ayrıca yapılan denetim esnasında virüsten korunmak için berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin uyması gereken kuralların yer aldığı broşürler de işletmelere asıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA