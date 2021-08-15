Kartal'da denetimden kaçan şahsın aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kartal'da denetimden kaçan şahsın aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da denetimler sırasında durdurulan araçtan inen ve kaçmaya başlayan şüphelinin aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ve 65 TL ele geçirildi.

Kartal'da denetimler sırasında durdurulan araçtan inen ve kaçmaya başlayan şüphelinin aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ve 65 TL ele geçirildi. Kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos günü saat 17.20 sıralarında polis ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçtan inerek kaçmaya başlayan şüpheli G.K., kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalandı. Öte yandan şüpheli araç içinde yapılan kontrollerde 2 kilogram 484,99 gram ağırlığında 4 bin 977 adet extacy hap, 2 adet cep telefonu ve 65 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli G.K. 15 Ağustos tarihinde ekipler tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kartal'da denetimden kaçan şahsın aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kartal'da denetimden kaçan şahsın aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kartal'da denetimden kaçan şahsın aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kartal'da denetimden kaçan şahsın aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kartal'da denetimden kaçan şahsın aracında 4 bin 977 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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