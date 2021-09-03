Son dakika haberi | Kartal'da dakikalar içerisinde otomobil hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberi | Kartal'da dakikalar içerisinde otomobil hırsızlığı kamerada

Son dakika haberi | Kartal'da dakikalar içerisinde otomobil hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kartal'da iki hırsız, park halindeki baba yadigarı 'Kartal' otomobili dakikalar içerisinde çaldı.

Kartal'da iki hırsız, park halindeki baba yadigarı 'Kartal' otomobili dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızlık anları anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün sabah saat 05.00 sıralarında Atalar Mahallesi Aktı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İsfendiyar Gürçay, akşam saatlerinde 34 UM 3288 plakalı otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti. Sabaha karşı sokağa gelen iki hırsız, önce otomobilin kapısını açtı. Dakikalar içinde aracı çalıştırmayı başararak hırsızlar hızla sokaktan uzaklaştı. Sabah evinden çıkan İsfendiyar Gürçay, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"BABAMDAN HATIRAYDI"

Otomobili çalınan İsfendiyar Gürçay, "Akşam saat 21.30 sıralarında evimin önüne park ettim. Ertesi gün sabah işe gitmek için baktığımda aracım yerinde yoktu. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda arabamızın çalındığını öğrendim. Hırsızlar arabamı kurcalayarak dakikalar içinde çalıştırdıktan sonra hızla uzaklaşıyorlar. Babamdan kalma bir araçtı, bir hatırası vardı. Maddi değeri vardı. Araçlar artık ucuz değil 30 bin liralık bir araçtı. Televizyon tamircisiyim işe gidip gelirken kullanıyordum. Babamın hatıraydı" diye konuştu.

OLAY KAMERADA

İki hırsızın otomobili çalma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otomobile yönelen iki hırsız, önce aracın kapısını açıyor. Daha sonra hırsızlar otomobilin içine binerek aracı çalıştırıp olay yerinden kaçıyor.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Son dakika haberi | Kartal'da dakikalar içerisinde otomobil hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi | Kartal'da dakikalar içerisinde otomobil hırsızlığı kamerada
Son dakika haberi | Kartal'da dakikalar içerisinde otomobil hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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