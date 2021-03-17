KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
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KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

17.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:32

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Kartal'da boş arazideki çukura düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Kartal'da boş arazideki çukura düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi Samandıra Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinlerinden biri, araziden köpek sesi gelmesi üzerine buraya gitti. Çukura düşen köpeği gören kişi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri köpeği kısa sürede kurtardı.

KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
KARTAL'DA ÇUKURA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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