KARTAL'DA ÇÖPTE BEBEK CESEDİ BULUNDU Gamze ŞİMŞEK/ Kartal'da kağıt toplayıcıları, çöp konteynerinde bebek cesedi buldu.

Gamze ŞİMŞEK/ Kartal'da kağıt toplayıcıları, çöp konteynerinde bebek cesedi buldu.

Kartal Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında çöp konteynerini karıştıran kağıt toplayıcıları konteynerde bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı ilk incelemelerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından bebeğin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bir mahalle sakini, "Bilmiyoruz kağıt toplayıcıları söyledi. Polise haber vermişler. Çöpe atmışlar o kadar bilmiyoruz biz de. İnsanlık dışı bir şey bu. İnsanlar bebek yapmak için senelerini veriyor ama böyle vicdansızlar da var işte." dedi.

Görüntü Dökümü-olay yerindeki polis ekipleri-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-olay yerindeki meraklı vatandaşlar-mahalle sakinleri ile röp-bebeğin cesedinin tabuta konulması

-tabutun araca konulması

Kaynak: DHA