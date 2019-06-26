Kartal'da çökme sonrası yapılan binalardaki son durum havadan fotoğraflandı
KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.
KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.
Kartal Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi ölmüştü. Çökme sonrası riskli bulunan 8 bina da yıkılmıştı. Yeni yapılan binalardaki son durum havadan fotoğraflandı. Kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan binaların çatılarının yapımı sürüyor. Binaların kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
- İstanbul
Kartal Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi ölmüştü. Çökme sonrası riskli bulunan 8 bina da yıkılmıştı. Yeni yapılan binalardaki son durum havadan fotoğraflandı. Kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan binaların çatılarının yapımı sürüyor. Binaların kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
(9
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri