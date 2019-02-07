Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra 9 yaşındaki bir çocuk ile iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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