Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 2 Kişi Daha Çıkarıldı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 2 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra iki kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların enkazdan çıkarılmaları

Kaynak: DHA