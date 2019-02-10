Kartal'da Çöken Bina - İçişleri Bakanı Soylu
- İçişleri Bakanı Soylu'nun arama kurtarma ekiplerine teşekkür etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun taziye çadırını ziyareti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada yaşamlarını yitiren Alemdar ailesinin yakınlarına taziye çadırında baş sağlığı dileklerinde bulundu.
- İçişleri Bakanı Soylu'nun arama kurtarma ekiplerine teşekkür etmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun taziye çadırını ziyareti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada yaşamlarını yitiren Alemdar ailesinin yakınlarına taziye çadırında baş sağlığı dileklerinde bulundu.
Kaynak: AA