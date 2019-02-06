Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş
İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken 8 katlı binanın enkazının yanındaki acı bekleyiş kameraya yansıdı. İlk belirlemelere göre enkaz altından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
İstanbul Kartal'da bir bina çöktü, bina enkazının yanında ise acı içerisinde bekleyen insanlar kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde İstanbul Kartal, Orhantepe Mahallesi, Bankalar Caddesi, Sema Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü.
ACININ KARESİ
Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında binada yaşayan yakınlarından haber almak için toplanan vatandaşların acı bekleyişi kameraya yansıdı.