Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken 8 katlı binanın enkazının yanındaki acı bekleyiş kameraya yansıdı. İlk belirlemelere göre enkaz altından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

İstanbul Kartal'da bir bina çöktü, bina enkazının yanında ise acı içerisinde bekleyen insanlar kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde İstanbul Kartal, Orhantepe Mahallesi, Bankalar Caddesi, Sema Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü.

ACININ KARESİ

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında binada yaşayan yakınlarından haber almak için toplanan vatandaşların acı bekleyişi kameraya yansıdı.

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