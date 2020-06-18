Kartal'da çok amaçlı kullanılan katlı otopark alev alev yandı
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Kartal'da çok amaçlı kullanılan katlı otopark alev alev yandı

Kartal'da cadde üzerinde bulunan çok amaçlı kullanılan katlı bir otoparkta yangın çıktı.

Kartal'da çok amaçlı kullanılan katlı otopark alev alev yandı
18.06.2020 04:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 04:54

Kartal'da cadde üzerinde bulunan çok amaçlı kullanılan katlı bir otoparkta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Yükselen alevler yürekleri ağza getirdi

Korkutan yangın gece saat 03.00 sularında Kartal ilçesinde yer alan Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan içerisinde halı yıkamanın da bulunduğu çok amaçlı kullanılan beş katlı bir otoparkta meydana geldi. Yükselen alevlerden dolayı yer yer patlamalarında olduğu yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevlerin çevre binalara zarar vermemesi ve daha da büyümemesi için dört koldan müdahale eden ekipler seferber oldu. Kartal ve Maltepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler yangına müdahale ederken içeride kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önledi. Her türlü olumsuzluğa karşı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi, ayrıca polis ekipleri Üsküdar Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapattı. Ekipler yaklaşık kırk dakikalık çalışma sonucu alevleri kontrol altına almayı başarırken iki saate yakın duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Çevredeki diğer itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi

Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin geldiği yangında ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yakacık ve Bakkalköy itfaiye istasyonlarından da yangın noktasına su tankları sevk edildi. İstanbul'un bir çok noktasından görülen yoğun duman ve alevlerin bilançosu da ağır oldu. Yangında üç otomobil küle dönerken halı yıkama olarak kullanılan iş yeri de harabeye döndü. Maddi hasarın büyük olduğu yangında tek teselli ise can kaybı ve yaralanmanın olmayışı. Yangının kesin çıkış nedeninin ortaya çıkması için polis ekipleri soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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