Kartal'da çocuklara balonlu sürpriz
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Kartal'da çocuklara balonlu sürpriz

Kartal Belediyesi, 0-14 yaş grubu çocuklar için uygulanan 4 saatlik sokağa çıkma izni dolayısıyla park ve meydanlarda kurduğu stantlarda, minikleri sürprizlerle karşıladı.

Kartal'da çocuklara balonlu sürpriz
20.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:30

Kartal Belediyesi, 0-14 yaş grubu çocuklar için uygulanan 4 saatlik sokağa çıkma izni dolayısıyla park ve meydanlarda kurduğu stantlarda, minikleri sürprizlerle karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çocuklar için sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle, 0-14 yaş grubu çocuklar da kendilerine verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde parklara ve meydanlara koştu.

Kartal Belediyesi ise izin kapsamında evlerinden çıkan çocuklar için parklara ve meydanlara kurduğu stantlarda birbirinden renkli balonlar, maske, su ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Belediye ekipleri Kartal Meydanı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Kartallı Kazım Meydanı, Mehmet Ali Büklü Parkı, Bayram Demirkol Parkı, Yakacık Çınaraltı, Şehit Dursun Kaya Parkı'nda kurulan stantlarda çocuklara balonları ve diğer malzemeleri hediye etti.

Ayrıca sağlık personeli de dileyen çocukların ateşini ölçtü. Meydana gelebilecek olası bir sağlık sorununda ilk müdahalenin yapılabilmesi için de Kartal Belediyesi ambulansları alanlarda hazır bekledi.

Özel olarak temizlenen ve dezenfekte edilen parklarda gönüllerince eğlenen çocuklar, yeniden açık alanda olmanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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