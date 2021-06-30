KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULLUN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
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KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULLUN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul DHAKartal'da ağızlığı olmadığı halde gezdirilen ve saldırdığı çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahipleri iki kişi gözaltına alındıOlay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz 28 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi.

İstanbul DHA

Kartal'da ağızlığı olmadığı halde gezdirilen ve saldırdığı çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahipleri iki kişi gözaltına alındı

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz 28 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ağızlığı olmadığı halde çocukların bisiklet sürdüğü ve top oynadığı bir sokakta sahibi tarafından gezdirilen pitbull cinsi köpek, 10 yaşlarındaki çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi ve çevre sakinleri yaklaşık bir dakika boyunca küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalıştı. Olay saniye saniye kameralara yansırken, küçük çocuğun hastanede halen tedavi gördüğü öğrenildi.

Polisin olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda köpeğin sahibi olan Fatih Aksu ve Hüseyin Aksu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi. Köpek ise, Hayvan Durum İzleme Ekipleri (Haydi) tarafından koruma altına alındı. Şüpheliler, polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Köpek sahipleri Fatih Aksu ve Hüseyin Aksu'nun yarın adliye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca şüphelilere para cezası uygulanacağı öğrenildi.

KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULLUN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULLUN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULLUN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULLUN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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