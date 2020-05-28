Kartal'da cami avluları yıkandı
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Kartal'da cami avluları yıkandı

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin, yeniden ibadete açılması ve salgın sonrası kılınacak ilk Cuma Namazı için hazırlıklarını tamamladı.

Kartal'da cami avluları yıkandı
28.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:22

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin, yeniden ibadete açılması ve salgın sonrası kılınacak ilk Cuma Namazı için hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müftülükten alınan listeye göre harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cumartesi ve pazartesi günleri camilerin dezenfeksiyonunu tamamlamıştı. Alınan kararlar gereği Cuma namazının cami avluları gibi açık alanlarında kılınacağından dolayı ekipler bu kez camilerin avluları için kolları sıvadı. Ekipler, çalışmalar sırasında cami avlularını bol dezenfektanlı su ve köpükle yıkadı.

Tazyikli su kullanan ekipler, camilerin açık alanlarını yıkayarak hijyenik hale getirdi. Ekiplerin çalıştığı camilerden biri olan Hasan Tahsin Uğur Camisi'nde cemaatin dokunabileceği duvar, merdivenler, korkuluklar ve tırabzanlar da titizlikle yıkanarak dezenfekte edildi.

Kartal Müftülüğü tarafından iletilen listeye göre dezenfektasyon çalışmasını yürüten ekipler, gayretli çalışmalar sonucu ilçedeki tüm cami avlularını Cuma namazına hazır hale getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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