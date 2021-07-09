Kartal'da boş arazideki minibüste bin 70 litre etil alkol ele geçirildi

Kartal'da park halindeki minibüste şeffaf bidonlar içerisinde etil alkol ele geçirildi.

Kartal'da park halindeki minibüste şeffaf bidonlar içerisinde etil alkol ele geçirildi. Aracın sahibi olduğu belirlenen, A.K., gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz saat 19.00'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir arazide park halindeki bir minibüsten gelen kokular geldiği yönünde ihbar aldı. Kısa sürede minibüsün yanına gelen ekipler, minibüste içerisinde yapılan aramalarda, bin 70 litre etil alkol, 18 bin 59 litre yoğunlaştırılmış madde, 78 bin 53 litre sıvı madde, 1 adet boş bidon, 1 adet üzerinde hortumlar bulunan elektronik cihaz, 1 adet adaptör, 20 adet etiket ele geçirildi. Aracın sahibi olduğu belirlenen A.K., isimli kişi gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı