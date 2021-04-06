KARTAL'DA BOŞ ARAZİDE DÜZENEK VE HAVAİ FİŞEK PATLATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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KARTAL'DA BOŞ ARAZİDE DÜZENEK VE HAVAİ FİŞEK PATLATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da boş arazide Apo yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin patlatılması olayına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

KARTAL'da boş arazide Apo yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin patlatılması olayına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kartal Yalı Mahallesi'nde bulunan boş arazide Apo yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin 3 Nisan'da patlatılması olayı ile ilgili T.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli T.K. eylemi beraber gerçekleştirdiklerini beyan ettiği diğer şüpheli B.A. da 4 Nisan'da yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklandı.

KARTAL'DA BOŞ ARAZİDE DÜZENEK VE HAVAİ FİŞEK PATLATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
KARTAL'DA BOŞ ARAZİDE DÜZENEK VE HAVAİ FİŞEK PATLATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
KARTAL'DA BOŞ ARAZİDE DÜZENEK VE HAVAİ FİŞEK PATLATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
KARTAL'DA BOŞ ARAZİDE DÜZENEK VE HAVAİ FİŞEK PATLATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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