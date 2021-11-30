Kartal'da bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken diğeri iskeleye yaslandı - Haberler
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Kartal'da bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken diğeri iskeleye yaslandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kartal'da bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken diğeri iskeleye yaslandı

Kartal'da, fırtına nedeniyle iskelede demirli haldeki bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken, başka bir gemi iskeleye yaslandı.

Kartal'da, fırtına nedeniyle iskelede demirli haldeki bir kuru yük gemisi yarısına kadar batarken, başka bir gemi iskeleye yaslandı.

Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı.

Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtına nedeniyle iskeleye yaslandı.

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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