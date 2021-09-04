Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Yakacık Çarşı Mahallesi Talebe Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında yaşayan oturan Fikret Arıkan'dan (57) dört gündür haber alamayan kızı Hazal Arıkan eve geldi.

Kapıyı çalan kızı ses gelmeyince durumu itfaiye ve polise bildirdi. Eve gelen itfaiye, merdiven kurarak camdan içeriye girince Arıkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan'n hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu
Kartal'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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