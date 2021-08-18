Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın
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Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı binanın giriş katında bulunan halıcı dükkanında yangın çıktı.

Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın

İSTANBUL - Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde 7 katlı binanın giriş katında bulunan halıcı dükkanında yangın çıktı. Yangın sonrası mahalleli sokağa döküldü. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına desteğe geldi.

Olay, 00.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesinde bulunan 7 Katlı bir binanın giriş katında bulunan halıcı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre halıcı dükkanı olarak faaliyet gösteren iş yerinin bodrum katında başlayan yangın üst katına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halıcı dükkanında başlayan yangın üst katlarda bulunan daireleri duman altında bıraktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken ekipler iş yerinin camlarını kırarak duman tahliyesi yaptı. itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, halıcı dükkanında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yanan iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanığı bir vatandaş "duman çıktığını gören bir vatandaş bağırıyordu. Bende üst katlara çıktım. Vatandaşları uyarmaya çalıştım. Otomatiğe bastım yangın var diye bağırıyorum kimse ses vermedi. Zaten apartmanın kapısı açıktı, tüm dairelere vura vura uyardım. Millet yavaş yavaş aşağıya indi" dedi.

Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın
Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın
Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın
Kartal'da bir halı dükkanında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam

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