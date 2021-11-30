Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı - Haberler
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Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı Kartal'da Kumcular İskelesi'nde bulunan bir gemi lodos nedeniyle battı.

İSTANBUL (İHA) - Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

İSTANBUL - Kartal'da Kumcular İskelesi'nde bulunan bir gemi lodos nedeniyle battı. İskelede bulunan başka bir gemi de batan gemiye yaslandı.

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kartal'da Kumcular İskelesinde bulunan Ümit K. isimli bir gemi şiddetli lodosa dayanamayarak battı. Batan geminin çevresinde bulunan Umut isimli bir gemi de, batan Ümit K. isimli gemiye yaslandı. Gemileri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

Kartal'da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı

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İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

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