Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Haberler » Güncel » Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haber

Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da üç katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

01.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:56
Kartal'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

'da üç katlı bir binada çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri, müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında dairede mahsur kalan bir kişinin, itfaiye gelmeden önce arkadaşları tarafından merdivenle kurtarıldığı öğrenildi. Dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler