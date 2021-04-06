Son dakika haberleri: Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosuna silahlı bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi.

Kartal'da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosuna silahlı bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Kartal Cevizli Mahallesindeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. İddiaya göre silahlı bir şahıs tarafında büroda saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayla ilgili olarak çalışma başlattı.

(Gamze Erdemir - Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Son dakika haberleri: Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Son dakika haberleri: Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Son dakika haberleri: Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Son dakika haberleri: Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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