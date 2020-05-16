Kartal'da bekçiler sokak hayvanlarını besledi
Kartal'da bekçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalmamaları için sokak hayvanlarını besledi.
16.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:20
Kartal'da bekçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalmamaları için sokak hayvanlarını besledi.
Kartal'da aç kalan sokak hayvanları için devriye görevini yürüten bekçiler harekete geçti.
Sahil güzergahında bulunan sokak köpekleri ve kediler için mama bırakan ekipler, güvercinleri de yemledi.
Kaynak: AA