Kartal'da bekçiler sokak hayvanlarını besledi Kartal'da bekçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalmamaları için sokak hayvanlarını besledi.

Kartal'da bekçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalmamaları için sokak hayvanlarını besledi.

Kartal'da aç kalan sokak hayvanları için devriye görevini yürüten bekçiler harekete geçti.

Sahil güzergahında bulunan sokak köpekleri ve kediler için mama bırakan ekipler, güvercinleri de yemledi.

Kaynak: AA