Kartal'da başlayan kovalamaca Pendik'te son buldu

10.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:49

KARTAL D-100 Karayolu'nda polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin içindeki şüpheliler, Pendik 'te aracı bırakarak yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polis kaçan 3 şüpheliyi ise kısa sürede yakaladı.

Kartal D-100 Karayolu'nda polis ekipleri şüpheli buldukları bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan 34 SK 3205 plakalı otomobil sürücüsü, Gebze istikametine doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine araçla kaçan 3 şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Ekipler D-100 Karayolunu trafiğe kapatarak şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Polislerin yolu kapattığını fark eden otomobil sürücüsü, Kaynarca'dan yan yola girerek aracı Çeşni Sokak üzerine park etti. Otomobilde bulunan 3 şüpheli bu kez yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı otomobili sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu. Çevreyi abluka altına alan Pendik Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede otomobilin bulunduğu yerden 300 metre ileride yakaladı. Polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuru bulunmazken Azad K., Ramazan A. ve Hüseyin P.'nin uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Azad K.'nın dün uyuşturucu satışı yapmak suçundan savcılığa sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. Kiralık olduğu öğrenilen otomobil, polis tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

- İstanbul