Kartal'da Ayrılık! Sözleşmesi Feshedildi!

Beşiktaş, geçen sezon başında takıma katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in sözleşmesini karşılıklı feshetti.



Beşiktaş, geçen sezon başında takıma katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in sözleşmesini karşılıklı feshetti.



Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime aktaran 33 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifler olduğunu ve teklifleri değerlendirmek istediğini dile getirdi.



Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayının ardından Gökhan'ın sözleşmesi feshedildi.



İtalya'dan ve Süper Lig'den teklifler alan ve serbest durumda olan Gökhan'ın, kısa sürede yeni takımı ile anlaşması bekleniyor.



Beşiktaş'ın geçen sezon başında Leichester City'dan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Gökhan İnler, siyah beyazlı forma ile çıktığı 30 maçta 2 asist yaptı.



Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi olan Gökhan, bu sezon siyah beyazlı takımdan 1.8 milyon Euro garanti ücret kazanacaktı.



1 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile 14'ü lig, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 6'sı Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 maça çıkan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan İnler, Siyah Beyazlılar'la 2-1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



"FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"



Gökhan İnler, ayrılma sürecinde siyah-beyazlı yönetime Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğine dair söz verdi. Beşiktaş yönetiminin "Artık serbest futbolcusun, istediğin yere gidebilirsin" demesine rağmen Gökhan İnler "Serbest olabilirim ama Beşiktaşlıyım. Siz de bana büyük bir jest yapıyorsunuz. Bu yüzden hiçbir şekilde Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gitmeyeceğimin sözünü veriyorum. Bu benim kendi sözümdür" diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray'a daha ilk günden kapıyı kapatmış oldu. Gökhan İnler'e Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin ilgisi olduğu ve oyuncunun büyük bir ihtimal bu takımlardan birine transfer olacağı öğrenildi.