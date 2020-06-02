KARTAL'DA AYAKTA 10 YOLCUSU OLAN MİNİBÜSE CEZA
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KARTAL'DA AYAKTA 10 YOLCUSU OLAN MİNİBÜSE CEZA

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAİçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında artık koltuk sayısı kadar yolcu taşınabileceği fakat ayakta yolcu alınamayacağı açıklanmıştı.

02.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:48

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında artık koltuk sayısı kadar yolcu taşınabileceği fakat ayakta yolcu alınamayacağı açıklanmıştı. Kartal'da denetim yapan sivil trafik ekipleri, ayakta 10 yolcusu bulunan bir minibüse cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi yolcu taşımada alınan kararlar kaldırıldı. Bu kapsamda dün yayınlanan genelge ile şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı. Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Kartal Soğanlık'ta minibüslere denetim yaptı. Güvenlik noktasından geçen tüm minibüsler tek tek durdurularak ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde ayakta 10 yolcusu bulunan bir minibüse Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası verildi. Denetim noktasından geçen bazı minibüslerin ise kurallara uyarak ayakta yolcu taşımadığı görüldü.

Cezai işlem uygulanan minibüs şoförü, 'Yasaklar kalktı dediler bizde ona göre, bir de bu iş saatinde. ya hepten bırakacağız bu işi. Otobüse veriyor ayakta 70 kişi, bizde 5 kişi. Koltuk sayısı kadar tamam da iş saati, saat 08.00. Ne yapabilirsin Otobüs alıyor ayakta tıka basa. Kendi yolcumuz arabanın önüne atlıyor. İşe gideceğiz diyorlar. Yolcuyla kavga ediyoruz. Bize de 5-6 kişi ayakta yolcu versinler. Biz de her gün bu cezaları yemeyelim. İstanbul'da ihtiyaçtır bu. Metre alıyorsa otobüs alıyorsa minibüs zaten ne alıyor, 9 koltuğu var bu arabanın. Bu şartlarda çalışamaz ki bu araba dedi. Minibüste bulunan bir yolcu ise toplu taşıma araçlarının arttırılmasını istedi.

KARTAL'DA AYAKTA 10 YOLCUSU OLAN MİNİBÜSE CEZA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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