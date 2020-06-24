KARTAL'DA AYAĞI BAHÇE KAPISININ DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARTAL'DA AYAĞI BAHÇE KAPISININ DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

KARTAL, Yakacık'ta, site bahçesinde oyun oynarken ayağı kapının demirliklerine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

24.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:28

KARTAL, Yakacık'ta, site bahçesinde oyun oynarken ayağı kapının demirliklerine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yakacık semtindeki bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun ayağı, bahçe kapısının demirlerine sıkıştı. Panik içinde bağıran çocuğu duyan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada aile çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Gelen itfaiye ekipleri önce panik halindeki çocuğu sakinleştirdi daha sonra demiri gevşeterek çocuğun ayağını kurtardı.

KARTAL'DA AYAĞI BAHÇE KAPISININ DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor Haber
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi Haber
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Haber
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Kadın Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: KARTAL'DA AYAĞI BAHÇE KAPISININ DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 22:40:46. #1.15#
title