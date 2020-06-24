Kartal'da ayağı bahçe kapısının demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı KARTAL, Yakacık'ta, site bahçesinde oyun oynarken ayağı kapının demirliklerine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KARTAL, Yakacık'ta, site bahçesinde oyun oynarken ayağı kapının demirliklerine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yakacık semtindeki bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun ayağı, bahçe kapısının demirlerine sıkıştı. Panik içinde bağıran çocuğu duyan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada aile çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Gelen itfaiye ekipleri önce panik halindeki çocuğu sakinleştirdi daha sonra demiri gevşeterek çocuğun ayağını kurtardı.

Kaynak: DHA