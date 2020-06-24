KARTAL'DA AYAĞI BAHÇE KAPISININ DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
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KARTAL'DA AYAĞI BAHÇE KAPISININ DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

KARTAL, Yakacık'ta, site bahçesinde oyun oynarken ayağı kapının demirliklerine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KARTAL'DA AYAĞI BAHÇE KAPISININ DEMİRLERİNE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
24.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:56

KARTAL, Yakacık'ta, site bahçesinde oyun oynarken ayağı kapının demirliklerine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yakacık semtindeki bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun ayağı, bahçe kapısının demirlerine sıkıştı. Panik içinde bağıran çocuğu duyan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada aile çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Gelen itfaiye ekipleri önce panik halindeki çocuğu sakinleştirdi daha sonra demiri gevşeterek çocuğun ayağını kurtardı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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